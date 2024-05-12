СКР заявил об одной погибшей и 29 раненных при обстреле Белгорода и окрестностей

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Белгород и окрестности подверглись массированному обстрелу со стороны Украины, одна женщина погибла, 29 человек ранены, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"По сообщению органов исполнительной власти, Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВФУ. По предварительным данным, погибла мирная жительница, 28 взрослых и один ребенок получили осколочные ранения", - говорится в сообщении, размещенном в воскресенье в телеграм-канале ведомства.

В ведомстве, отметили, что по факту произошедшего начато расследование.

Ранее в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о прямом попадании снаряда в многоквартирный дом в Белгороде. В результате полностью обрушился один подъезд.

Под завалами, по предварительным данным, есть люди.