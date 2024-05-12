Минсельхоз РФ пока сохраняет прогноз по сбору зерна в 2024 г. в 132 млн т

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ пока сохраняет сделанный ранее прогноз по сбору зерна в 2024 году в 132 млн тонн, но не исключает его корректировки из-за природно-климатических условий.

Как сообщил "Интерфаксу" один из участников расширенного заседания комитета Госдумы по аграрным вопросам, об этом заявила кандидат на пост министра сельского хозяйства Оксана Лут, кандидатуру которой депутаты обсуждали на этом заседании. По итогам она была рекомендована на пост министра.

"Учитывая природно-климатический фактор, мы будем вынуждены корректировать прогнозы, которые ставили в начале сезона. Но, несмотря на корректировку в прогнозах и природно-климатические условия, безусловно, мы сможем произвести продукцию, необходимую для обеспечения внутреннего спроса", - цитирует источник кандидата.

При этом Лут напомнила, что изначальный прогноз по сбору зерна в этом году составляет 132 млн тонн, по масличным культурам - 28 млн тонн, по картофелю - 7,3 млн тонн. "Пока эти показатели мы сохраняем", - заявила она.

Площадь сева в этом году составляет 84,5 млн га, это на 300 тыс. га больше, чем показатель прошлого года. "20 млн га у нас озимых, 95% посевов в хорошем состоянии", - сказала Лут.