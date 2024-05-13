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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Подозреваемый в госизмене задержан в Приморье

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в государственной измене, сообщила антитеррористическая комиссия региона.

"УФСБ России по Приморскому краю пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки министерства обороны Украины и подконтрольной ему украинской националистической организации, признанной террористической на территории России", - говорится в телеграм-канале комиссии.

В оперативном видео подозреваемый говорит, что понимает, что он предоставлял информацию, которая могла быть использована против вооруженных сил России. Он также заявил, что раскаивается и готов сотрудничать со следствием.

Приморье ФСБ
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