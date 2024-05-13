Два человека пострадали в результате взрыва у частного дома в Ростовской области

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Частный дом разрушен в результате взрыва в поселке Лиховском в Каменске-Шахтинском Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он написал в своем телеграм-канале, что но предварительным данным, погибших нет, два пострадавших жителя с ожогами доставлены в горбольницу.

Позднее глава региона уточнил, что в ходе обследования места взрыва кинологами признаков взрывчатых веществ не обнаружено, рассматривается версия взрыва газовоздушной смеси.