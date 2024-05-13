Голикова сообщила об отклонениях по финансированию скорой помощи в регионах почти на 9 млрд руб.

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Исполняющая обязанности вице-премьера Татьяна Голикова сообщила, что были выявлены существенные отклонения по финансированию скорой медицинской помощи в регионах России, почти 9 млрд руб. были "отвлечены" от этой цели.

"Минздравом проведены консультации со всеми регионами, где обращались сотрудники скорой медицинской помощи. Выявлены существенные отклонения по организации финансирования скорой медицинской помощи в субъектах, по нашим оценкам примерно 9 млрд рублей в целом по РФ отвлечены с целей финансирования скорой медицинской помощи",- сказала Голикова в ходе выступления на пленарном заседании Госдумы в понедельник.

Голикова подчеркнула, что регионам поручено устранить "перекосы", которые у них образовались. Кроме того, Минздраву необходимо до 1 июня предоставить в правительство информацию о решении данной проблемы.

