Российские ученые предупредили, что геомагнитная буря может усилиться

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - За последние несколько дней на Солнце произошла 21 мощная вспышка, в том числе 12 - самого высокого рентгеновского класса X, что спровоцировало сильнейшую за последние 10 лет магнитную бурю на Земле, сообщила пресс-служба Иркутского госуниверситета со ссылкой на директора астрономической обсерватории вуза Сергея Язева.

"Некоторые вспышки сопровождались так называемыми выбросами коронального вещества - гигантскими облаками раскаленной солнечной плазмы, которые движутся со скоростями до 1 тыс. км/с. Некоторые из этих выбросов попали, а некоторые еще попадут в Землю", - цитирует Язева пресс-служба.

По его словам, 9 мая было зарегистрировано сразу четыре вспышки класса X. В ночь на 11 мая на Земле началась самая мощная с 2005 года геомагнитная буря. Ее уровень оценивается высшим из возможных классов - G5.

"Поскольку некоторые выбросы еще в пути, они добавят заряженных частиц магнитосфере нашей планеты, буря усилится и потенциально может оказаться самой мощной за несколько десятилетий", - считает ученый.

По данным Язева, новые выбросы на Солнце не ожидаются.

Пресс-служба подчеркивает, что из-за сильной геомагнитной бури возможны сбои в работе мобильной связи, отключения кабельного телевидения, замедление интернета.