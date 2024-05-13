Семь человек пострадали при обстреле Белгорода

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о семи пострадавших при обстреле Белгорода в понедельник.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадали семь мирных жителей", - написал он в своем телеграм-канале.

По данным губернатора, у двух пострадавших мужчин черепно-мозговые травмы. Бригадами "скорой" их доставили в областную клиническую больницу. Состояние пострадавших оценивается врачами как тяжелое.

"Еще четверо мужчин с осколочными ранениями разных частей тела находятся в городской больнице №2 города Белгорода под наблюдением специалистов. Один пострадавший мужчина получил необходимую медицинскую помощь, от госпитализации отказался и в дальнейшем будет проходить лечение амбулаторно", - уточнил глава региона.

По предварительной информации, в Белгороде выбиты окна в шести квартирах двух многоквартирных домов. "Осколками посечен фасад одного коммерческого объекта, в одном частном жилом домовладении выбиты окна и посечены надворные постройки, также повреждения получили два автомобиля", - добавил Гладков.

В поселке Дубовое Белгородского района есть прямое попадание в энергетический объект, в результате чего повреждены восемь автомобилей. Также в поселке пробита кровля хозпостройки на территории частного домовладения и осколками посечен один автомобиль.

В селах Таврово и Репное повреждено по одному частному жилому домовладению: пробиты кровли. В селе Репное повреждены два автомобиля, в поселке Майский - один автомобиль.

Ранее в понедельник в Белгороде и Белгородском районе неоднократно объявлялась ракетная опасность.