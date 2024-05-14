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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Минюст планирует создать в исправительных центрах более 80 тысяч мест

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Кандидат на пост министра юстиции Константин Чуйченко заявил сенаторам, что министерство намерено создать более 80 тысяч мест в исправительных центрах, где отбывают наказание осужденных к принудительным работам.

"Продолжается развитие системы исправительных центров. И в будущем мы намерены создать порядка 80 тысяч мест", - сказал он и добавил, что "показатель рецидивности будет одним из основных при оценке эффективности Федеральной службы исполнения наказаний".

Он также говорил, что в Минюсте подготовили законопроект о введении принудительных работ как основного наказания для еще более чем 65 составов преступления.

Также рассказывая о приоритетах в работе ведомства, Чуйченко отметил укрепление государственности.

"В свете противоправных действий недружественных стран особое значение приобретает укрепление государственности. Это одна из составляющих миссий Минюста России. Решая вопрос о признании того или иного лица иностранным агентом, мы будем руководствоваться исключительно требованиями закона и интересами государства, в том числе по защите его суверенитета", - сказал он.

Чуйченко подчеркнул, что те же принципы будут лежать в основе работы министерства по пресечению деятельности экстремистских объединений.

Также, по его словам, Минюст намерен продолжить формирование современной, доступной и эффективной системы судебной экспертизы. Как сообщил Чуйченко, ежегодно судебно-экспертные учреждения министерства выполняют свыше 130 тысяч судебных экспертиз и экспертных исследований.

Константин Чуйченко Минюст
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