Военные РФ взяли под контроль еще два населенных пункта Харьковской области

Также сообщается о контроле над населенным пунктом Работино Запорожской области

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Российские войска взяли под контроль населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, продвинулись в глубину обороны ВСУ, сообщило министерство обороны РФ в среду.

Нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 23-й механизированных, 143-й пехотной бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Журавка, Гранов, Липцы и Волчанск Харьковской области. Отражены три контратаки в районах населённых пунктов Глубокое и Старица Харьковской области, информирует военное ведомство.

По его данным, потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, три танка, три боевые машины пехоты, пять автомобилей, 300-мм боевая машина РСЗО "Ольха", 122-мм боевая машина РСЗО Vampire, две 122-мм гаубицы Д-30, а также 100-мм противотанковая пушка "Рапира".

В министерстве сообщили, что российские войска взяли под полный контроль населенный пункт Работино Запорожской области.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" полностью освобожден населенный пункт Работино Запорожской области и нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной ВСУ, 121-й бригады теробороны, 23-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Золотая Балка Херсонской области", - говорится в сообщении.

Там заявили, что потери ВСУ за сутки составили до 25 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица М777.

В зоне специальной военной операции сбит истребитель МиГ-29 ВСУ, в течение суток перехватывались снаряды HIMARS и ракеты ATACMS.

"Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 40 беспилотных летательных аппаратов, четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США, 12 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и "Точка-У", а также 45 реактивных снарядов HIMARS производства США, "Ураган" и "Ольха", - сообщили в Минобороны РФ.

По направлениям

Российские военные сообщили, что группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю и отразила десять контратак вооруженных сил Украины (ВСУ), группировка "Центр" улучшила тактическое положение и отразила шесть украинских контратак.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям 14-й, 44-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области, Стельмаховка и Надия (ЛНР)", - говорится в сообщении .

По словам военных, отражены десять контратак ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка и Новоегоровка (ЛНР).

В военном ведомстве заявили, что в зоне ответственности группировки "Запад" потери армии Украины составили: до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", 155 мм гаубица М198 производства США, 152 мм гаубица Д-20, три 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также 105 мм орудие М119 производства США.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 68-й егерской, 24-й, 100-й механизированных бригад ВСУ, 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новгородское, Майорск, Семеновка и Уманское (ДНР)", - сказали в Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские военные отразили шесть контратак в районах населенных пунктов Соловьево, Очеретино, Нетайлово и Керамик (ДНР).

В министерстве сообщили, что потери украинской армии за сутки составили: до 175 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты Marder производства ФРГ, пять автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США, 122 мм гаубица Д-30, 105 мм орудие М119 и 105 мм легкая гаубица М102 производства США.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 22-й, 33-й, 54-й, 57-й механизированных бригад ВСУ и 106-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Калинина, Раздоловка, Клещеевка, Невельское, Красногоровка, Георгиевка (ДНР) и Белогоровка (ЛНР)", - сказали в Минобороны РФ.

В зоне ответственности "Южной" группировки войск потери армии Украины составили: более 510 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей, 155 мм гаубица М777 и 155 мм гаубица М198, 155 мм буксируемая гаубица FН-70, 152 мм пушка "Гиацинт-С", две 152 мм гаубицы Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие L-119, радиолокационная станция "Каста", а также уничтожены три полевых склада боеприпасов, сообщили военные.

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Урожайное и Водяное (ДНР)", - заявили в Минобороны РФ.

"ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, 155 мм гаубицу М777 производства США, а также 152 мм гаубицу "Мста-Б"", - говорится в сообщении.