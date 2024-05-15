В России в 2025 году будет запущена сертификация халяльных туристических услуг

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В России в 2025 году будет внедрена сертификация туристических услуг Халяль, сообщает в среду пресс-служба Росаккредитации.

"Росаккредитация запустит схему аккредитации органов по сертификации туристических услуг Халяль в сентябре 2025 г. Это позволит повысить доверие со стороны потребителей к результатам оценки соответствия халяльных услуг установленным требованиям, что в свою очередь увеличит показатели как въездного, так и внутреннего туризма", - цитирует пресс-служба выступление главы Росаккредитации Назария Скрыпника на XV Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum 2024".

Как отмечают в ведомстве, в России насчитывается 20 тыс. гостиниц.

"Из них 13 заявляют о своем соответствии требованиям Халяль, в том числе шесть в Москве, по три в Санкт-Петербурге и Казани и одна в Сочи. Оценку на соответствие Халяль данные объекты могли пройти в российских добровольных системах сертификации или в зарубежных органах. Одной из приоритетных задач Росаккредитации является внедрение в России единой схемы аккредитации органов по сертификации Халяль, чтобы обеспечить участников внутреннего и внешнего рынков халяльной продукции и услуг беспристрастными, компетентными услугами по оценке соответствия", - говорится в сообщении.

В ведомстве планируют до конца 2024 г. утвердить национальные стандарты в сфере туристических услуг Халяль. На апрель 2025 г. запланировано внесение изменений в критерии аккредитации. Запуск схемы аккредитации органов по сертификации халяльных услуг должен состояться в сентябре 2025 г.

В сообщении также отмечается, что в России уже приняты некоторые меры по внедрению схемы аккредитации Халяль - утверждены национальные стандарты по терминологии и общим требованиям к продукции Халяль, создан пул технических экспертов.

Выступая на форуме, Скрыпник напомнил, что в реестре объектов размещения, который создает Росаккредитация, у каждой гостиницы будет свой цифровой паспорт, содержащий подробную информацию о классификации и доступных услугах.

"В цифровом паспорте будет информация о соответствии гостиницы требованиям Халяль", - сказал он.

Халяль в переводе с арабского - разрешенный. Это понятие может относиться ко всем сферам жизни и включать продукты, обычаи, одежду, украшения, развлечения и многие другие товары и услуги, которые разрешено использовать мусульманам.