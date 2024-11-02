Сервисы бронирования отелей обяжут проверять их в реестре Росаккредитации

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Сервисы онлайн-бронирования гостиниц обязаны будут проверять информацию обо всех объектах размещения в реестре Росаккредитации с тем, чтобы данные, указанные на платформе сервиса, совпадали с данными реестра.

Об этом сообщила замдиректора департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития Наталья Савельева.

Выступая на сессии V Всероссийского форума контрольных органов, она напомнила, что разработанный ведомством законопроект предусматривает классификацию всех средств размещения, кроме социальных, реабилитационных религиозных учреждений, детских лагерей, средств размещения крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) в сельском туризме, специализированного жилого фонда, общежитий, стационаров при медицинских учреждениях и жилых помещений. Прошедшие классификацию объекты будут внесены в государственный реестр, который создает сейчас Росаккредитация.

"Законопроект предусматривает вопросы размещения сведений о средстве размещения в сети интернет. Мы устанавливаем запрет на размещение сведений без ссылки на реестр. Соответственно, владельцы агрегаторов информации об услугах, владельцы сервисов объявлений будут обязаны проверить, чтобы при размещении у них объявлений о том, что можно забронировать то или иное средство размещения, данные, которые указаны у них, совпадали с аналогичными данными, указанными в реестре", - сказала Савельева.

По ее словам, полномочия по контролю за выполнением требований к классифицированным объектам размещения будут возложены на регионы.

"В полномочия будут включены следующие требования по средствам размещения. Это наличие средства размещения в реестре, соответствие средства размещения требованиям к типу, который определен в отношении этого средства размещения, соответствие типа и категории средства размещения, которые указываются в рекламе в деятельности того или иного средства размещения, с теми, которые указаны в реестре. Чтобы у нас с вами не получилось, что в реестре будет указана гостиница 1*, а на самом деле они у себя разместят, что это пятизвездочный отель. И следующее - это наличие ссылки на реестр у владельца агрегатора", - добавила представитель Минэкономразвития.

Савельева напомнила, что, помимо реестра средств размещения, в большой единый реестр будет включены еще два реестра добровольной классификации пляжей и горнолыжных трасс. По ее словам, регионы будут контролировать и исполнение требований к таким объектам в части соответствия данных о них в рекламе и информации, размещенной в реестре.

"В предмет контроля попадают и требования к инструкторам-проводникам и экскурсоводам, которые уже сейчас переданы регионам. В части наличия у них соответствующей аттестации, так как они должны ее проходить. Наличия у них карточки при прохождении маршрутов. По инструкторам-проводникам еще дополнительно будет наличие у них направления этими инструкторами уведомлений о том, что они сопровождают туристов, и непосредственно сопровождение туристов инструктором-проводником при прохождении сложного маршрута", - добавила она.

По словам Савельевой, органы, которые будут проводить контроль, определяет регион.

Ранее глава комитета по туризму и развитию туристской инфраструктуры Госдумы Сангаджи Тарбаев сообщил, что законопроект о классификации гостиниц вызвал перед вторым чтением активные дискуссии и много вопросов у депутатского корпуса, которые не были урегулированы ранее. Он выразил надежду, что эти вопросы будут сняты, и в ближайшее время законопроект удастся довести до второго-третьего чтения.