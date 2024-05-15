ВС РФ решил, что экс-супруг банкрота в ответе за неправомерную продажу совместно нажитого имущества

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Бывшие супруги банкротов несут финансовую ответственность за неправомерную продажу совместно нажитого имущества с целью защиты его от изъятия, решил Верховный суд (ВС) РФ.

Такой вывод содержится в опубликованном определении судебной коллегии по экономическим спорам (СКЭС) по итогам рассмотрения двух жалоб финансового управляющего в деле о несостоятельности Ираклия Колбая. Последний в феврале 2020 года развелся с супругой Алиной после 11 лет брака, а еще через девять месяцев инициировал дело о собственной несостоятельности из-за неспособности погасить колоссальный долг по договорам поручительства - 863,06 млн рублей перед ООО "РНГО".

Таинственный кредитор и машины развода

В материалах банкротного дела обстоятельства возникновения долга не приводятся, точно идентифицировать эту организацию не представляется возможным, но обращает на себя внимание следующее совпадение: у ООО "РНГО" из картотеки арбитражных дел тот же юридический адрес, как и у ООО "Рудпром-нефтегазовое оборудование", которое, по информации ЕГРЮЛ, принадлежит АО "Лизинговая компания "ТЭК". У этой же организации, согласно опубликованным ФНС данным, ключевым акционером является "Татнефть" – 99%.

Это РНГО вовлечено в массу судебных разбирательств. Непокрытый убыток у компании на конец 2023 года, согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", составляет 26,38 млрд рублей.

Вскоре после того как Колбая подал на банкротство, его экс-супруга продала два купленных в браке и являющихся совместно нажитым имуществом автомобиля: Mercedes-Benz V250 2015 года выпуска за 2 млн рублей и Lexus LX 570 за 6,3 млн рублей. Покупатель был один – Гига Каландия, который затем эти машины тоже продал.

Односторонняя ответственность

В апреле 2021 года суд признал Колбая банкротом, после чего его финансовый управляющий Асиман Гулиев решил оспорить сделки по продаже упомянутых автомобилей. Он требовал признать недействительными договоры купли-продажи, а также солидарно взыскать их стоимость как с покупателя, так и с Алины Колбая.

Суды признали сделки недействительными, так как из-за них произошел "безвозмездный вывод активов должника, кредиторам должника был причинен имущественный вред". Они сочли недоказанной оплату машин, которая подтверждалась лишь распиской сторон, а покупатель не смог подтвердить наличие у него средств на покупку. Кроме того, апелляция указала на аффилированность Алины Колбая и Каландия, так как у последнего была доверенность от июня 2021 года на представление ее интересов, на него же был оформлен и договор о продаже недвижимости (какой именно, не уточняется - ИФ).

Но при этом суды взыскали 8,3 млн рублей только с Каландии, отказав финансовому управляющему в солидарном взыскании суммы и с Алины Колбая.

Единая цель

Однако СКЭС ВС РФ, куда обратился финансовый управляющий, не согласилась с тем, что отвечать в этой ситуации должен только покупатель автомобилей. По мнению коллегии, в конкурсную массу подлежит взысканию солидарно с него и бывшей супруги банкрота половина суммы по сделкам. Свою позицию коллегия ВС РФ объяснила тем, что само по себе наличие требования к покупателю не является препятствием для признания за кредиторами права требовать возмещения имущественного вреда от лиц, в результате противоправных действий которых был утрачен контроль над имуществом.

"Хотя основания этих требований различны, они преследуют единую цель – возместить в полном объеме имущественные потери конкурсной массы, поэтому обязательства приобретателя (стороны сделки) и причинителя вреда (лица, подписавшего подозрительный договор в качестве продавца) являются солидарными", - говорится в опубликованном определении СКЭС ВС РФ.

В связи с этим решения нижестоящих судов отменены, споры по последствиям продажи двух автомобилей отправлены на новое рассмотрение.