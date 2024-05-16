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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

ФАС выступила против увеличении доли федеральных ритейлеров в регионах до 35%

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба не поддерживает предложение, которое позволило бы увеличить долю крупных торговых сетей в регионах до 35%, заявил на заседании коллегии службы глава регулятора Максим Шаскольский.

Сейчас эта доля в законе о торговле ограничена 25%.

"Мы эту инициативу не поддерживаем. Повышение порогового значения позволит крупнейшим торговым сетям наращивать свою долю на территориях, где они уже занимают более четверти рынка", - сказал он.

По его словам, это может привести к уходу с рынка местных игроков, создаст барьеры для входа на рынок новых игроков, особенно МСП, а также приведет к негативным последствиям для потребителей.

"Обладая значительными ресурсами, крупные компании, торговые сети могли бы расширяться на более отдаленных территориях и в новых регионах, где их появление положительно отразится на конкуренции и ценах для потребителей", - добавил он.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что министерство анализирует предложение об увеличении порога присутствия крупных ритейлеров в регионах с 25% до 35%. Предложение было инициировано главой Тамбовской области. По "Известий", Минпромторг изучает этот вопрос с местными властями, направив запросы в 47 регионов.

Виктор Евтухов Максим Шаскольский Минпромторг ФАС
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