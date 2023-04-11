ФАС разрешила X5 приобрести группу "Тамерлан", выдав предписание

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство X5 Group о приобретении 100% ООО "Тамерлан" при условии исполнения предписания, говорится в сообщении регулятора.

ООО "Тамерлан" управляет магазинами "Покупочка", "Покупалко", "Га-га" в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, а также в Ставропольском крае и Калмыкии.

Одно из условий - распространение на сеть магазинов социальных ценовых обязательств X5. Так, в течение года необходимо снизить до 35% долю от общего объема оборота продовольственных товаров сетей магазинов в муниципальных образованиях, где в результате сделки она может быть превышена, уточняет ФАС.

Помимо этого, X5 должна исполнить все заключенные договоры с контрагентами группы.

"ФАС России предписала распространить действующие в организации Х5 Group добровольные социальные обязательства на приобретаемые торговые сети. Таким образом, в магазинах "Покупочка", "Покупалко" и "Га-га" наценки на отдельные позиции продовольственных товаров в течение года с момента совершения сделки будут также установлены на уровне не выше 10% от цены приобретения на одни категории товаров и не выше 5% - на другие категории", - добавляет регулятор.

"Одним из приоритетов нашей стратегии является развитие через стратегические альянсы с региональными игроками с приобретением контрольной доли. Мы рассматриваем возможности для таких партнерств во всех российских регионах", - прокомментировал "Интерфаксу" согласование сделки представитель X5.

По его словам, "в некоторых случаях" ритейлер направляет ходатайства для изучения позиции ФАС. Другие подробности в X5 не уточнили.

Летом 2014 году X5 уже хотела купить ООО "Тамерлан", однако сделка так и не состоялась. В октябре того же года X5 приобрела самарскую сеть группы (ООО "Агроторг-Ростов", затем юрлицо было реорганизовано в результате присоединения к одной из компаний X5 - ИФ).