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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:17

Прощание с Сергеем Андриякой пройдет в пятницу в Москве

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Церемония прощания с народным художником РФ Сергеем Андриякой, скончавшимся 16 мая на 66-м году жизни, пройдет в Академии акварели и изящных искусств, ректором которой он был.

Прощание пройдет с 12:00 до 18:00 по адресу: Академика Варги, 15, сообщили "Интерфаксу" в академии.

Похороны состоятся на следующий день на Введенском кладбище.

В Российской академии художеств агентству сообщили, что в субботу, 18 мая также пройдет отпевание в Храме Спаса Преображения на Болвановке. Литургия начнется в 09:30, отпевание - в 11:30.

Российский живописец, народный художник РФ Сергей Андрияка скончался в возрасте 65 лет. Андрияка родился 14 июля 1958 года. Советский и российский художник-акварелист и педагог, член Российской академии художеств. Основатель и руководитель Школы акварели, а также Академии акварели и изящных искусств своего имени.

Участник многих московских, региональных и зарубежных выставок. Его работы находятся в крупнейших музеях мира и частных собраниях.

Сергей Андрияка
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