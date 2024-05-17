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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:33

Путин заявил о движении к стратегическому партнерству с КНР в агропромышленном производстве

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Россия и Китай налаживают партнерство в агропромышленном комплексе аналогично партнерству, которое выстроено в энергетической сфере между странами, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас активно наращивается экспорт в КНР продукции российского агропромышленного комплекса, мы вчера с председателем Си Цзиньпином тоже об этом достаточно подробно говорили. Эта продукция отличается высоким качеством и экологичностью", - сказал Путин, выступая в пятницу в Харбине на церемонии открытия VIII российско-китайского ЭКСПО и IV российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.

Он подчеркнул, что растущими объемами в КНР из России представляются поставки рыбы и морепродуктов, зерна, свинины. "По сути, мы идем к созданию стратегического российско-китайского производственного партнерства, аналогично нашему плотному взаимодействию в сфере энергетики", - сказал Путин.

"Наш стратегический альянс в энергетике, ставший несущей опорой всего глобального рынка энергоресурсов, уверен, будет и далее укрепляться. Россия готова и способна бесперебойно, надежно снабжать китайскую экономику, предприятия, города, поселки экологически чистой, доступной энергией, светом и теплом", - добавил российский президент.

Владимир Путин КНР РФ
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