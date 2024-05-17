Путин встретился в Харбине с зампредседателя КНР Хань Чжэном
Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провел беседу с заместителем председателя Китайской народной республики Хань Чжэном.
В ходе встречи Путин отметил, что его визави в рамках межправкомиссии внес солидный вклад в развитие двусторонних отношений.
"Будем рады видеть вас и на Восточном экономическом форуме", - сказал глава российского государства.
Он подчеркнул, что Россию и Китай связывают многолетние годы сотрудничества, совместная борьба за независимость и за укрепление суверенитета.
Путин выразил надежду на развитие взаимовыгодных отношений.