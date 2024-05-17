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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:18

Семьи получили 14 млн сертификатов за время реализации программы маткапитала

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Российские семьи получили 14 млн сертификатов на материнский капитал за время реализации программы, для покупки или строительства жилья средствами воспользовались 9,1 млн семей, сообщает Социальный фонд России.

"За время реализации в России программы материнского капитала семьи с детьми получили 14 млн сертификатов. В том числе 239 тыс. сертификатов Социальный фонд оформил с начала 2024 года. Самым популярным направлением материнского капитала является улучшение жилищных условий. Для покупки или строительства жилья средствами воспользовались 9,1 млн семей. По их заявлениям Соцфонд перечислил 3,9 трлн рублей", - говорится в сообщении.

Также у россиян востребовано получение ежемесячной выплаты из материнского капитала на детей до 3 лет. За все время данные выплаты получили 1,14 млн семей, им направлено 127,4 млрд рублей, уточняется на сайте Соцфонда.

"Почти таким же объемом средств - 127,8 млрд рублей - распорядились 2,1 млн семей, чтобы оплатить детские сады, школьное обучение и другие образовательные услуги", - говорится в сообщении.

Социальный фонд ежегодно индексирует размер материнского капитала. С 1 февраля 2024 года материнский капитал составляет 630,4 тысяч рублей на первого ребенка и 833 тысяч рублей на второго ребенка, уточняется на сайте. Родителям, получившим сертификат на первенца, также положена доплата в размере 202,6 тысяч рублей, если в семье появится еще один ребенок.

Соцфонд Социальный фонд
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