Суд в Воронеже приговорил гражданина США к семи годам колонии строгого режима

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Центральный райсуд Воронежа вынес в понедельник обвинительный приговор гражданину США Роберту Гилману, осужденному осенью 2022 года за нападение на сотрудника полиции, по новым делам о нападении на сотрудников ФСИН и следователя, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

По словам собеседника агентства, суд признал американца виновным в совершении трех новых преступлений по ч. 2 ст. 321 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении сотрудника места лишения свободы или места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности) и по одному эпизоду по ч. 4 ст. 296 УК РФ (угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия, совершенные с применением насилия, опасного для жизни или здоровья).

"Установлено, что в течение прошлого года, находясь в исправительной колонии, он совершал нападения на сотрудников ФСИН и Следственного комитета. Гилману назначено наказание в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы в колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в январе 2022 года Гилман, находясь в поезде "Сухум - Москва", в состоянии опьянения вел себя агрессивно и конфликтовал с сотрудниками РЖД. В Воронеже мужчину сняли с поезда и доставили в отдел полиции, где он стал бить полицейского ногами. Суд признал его виновным по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

В октябре 2022 года Центральный райсуд Воронежа назначил Гилману наказание в виде 4 лет и 6 месяцев исправительной колонии общего режима. В мае 2023 года Воронежский облсуд рассмотрел апелляционную жалобу его защитников и смягчил приговор, сократив наказание до 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Весной 2024 года Центральный районный суд Воронежа приступил к рассмотрению четырех новых уголовных дел в отношении Гилмана.