ВС РФ счел, что текущий кредитор компании не получает такого же статуса в банкротстве ее владельца

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Кредитор организации-банкрота по текущим обязательствам, которые погашаются в первоочередном порядке, не будет пользоваться тем же преимуществом, если предъявит требования уже в рамках дела о несостоятельности контролирующего лица, решил Верховный суд (ВС) РФ.

Эту позицию судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ сформулировала при рассмотрении дела о банкротстве Юрия Рубежова, учредителя нескольких организаций без реальной бизнес-активности. Среди прочих он 28 января 2016 года создал АО "Территориальная сетевая организация "Никола Тесла" с уставным капиталом 50 млн руб. 5 июля того же года компания была зарегистрирована, но уставный капитал Рубежов, одновременно являвшийся гендиректором, согласно материалам дела, не оплатил, никакой серьезной деятельности ТСК "Никола Тесла", согласно содержащейся в аналитической системе "СПАРК-Интерфакс" информации, не вела.

Тем не менее, у нее образовалась существенная кредиторская задолженность. 10 апреля 2018 года Арбитражный суд Свердловской области возбудил производство по делу о несостоятельности "Николы Теслы" по заявлению АО "Екатеринбургэнергосбыт" (ЕЭНС) в связи с наличием задолженности в размере 3,6 млн руб. На момент завершения конкурсного производства 6 ноября 2020 года совокупная сумма реестровой задолженности составляла 19,68 млн руб., в том числе 13,34 млн руб. перед ЕЭНС (данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве ("Федресурс")).

Суды решили, что Рубежов виновен в возникновении долга. 11 июня 2020 года его привлекли к субсидиарной ответственности в размере 21,54 млн руб. "(...) Рубежов Ю.Г. не исполнил обязанность по подаче заявления о банкротстве подконтрольной ему сетевой организации, которая должна была быть исполнена не позднее января 2018 года. (...) В трехдневный срок со дня открытия конкурсного производства (в сентябре 2018 года) не передал конкурсному управляющему документацию должника, материальные и иные ценности. Данная обязанность не исполнена Рубежовым Ю.Г. до настоящего времени", - перечисляются в материалах дела его нарушения.

К этому времени сам должник уже как без малого три года был признан банкротом: процедура реализации его имущества была введена 1 августа 2017 года. Дело о несостоятельности было возбуждено 4 октября 2016 года.

Требования к Рубежову в рамках субсидиарной ответственности включали также текущую задолженность "Николы Теслы" по заработной плате, и именно этот вопрос оказался в фокусе внимания СКЭС ВС РФ - по жалобе Дмитрия Масленникова. После завершения процедуры банкротства компании Рубежова ему остались должны 610,5 тыс. руб., он воспользовался правом выделить собственные требования и стать самостоятельным взыскателем, а затем обратился к финансовому управляющему Александру Башкову с заявлением об оплате указанной задолженности в составе текущих платежей несостоятельного гражданина второй очереди удовлетворения, посчитав, что его статус в процессе банкротства владельца "Николы Теслы" должен быть таким же, как и в деле о несостоятельности самой компании.

Управляющий передал этот вопрос на разрешение в судебном порядке.

"Суды признали, что требование Масленникова Д.С. формально отвечает признакам текущего обязательства", - обобщается позиция трех инстанций в документах ВС РФ. Этот вывод нижестоящие суды сделали на том основании, что вменённые в вину Рубежову правонарушения были совершены после возбуждения дела о его личном банкротстве.

Тем не менее, Масленникову отказали. "(...) Такая квалификация (как текущего обязательства - ИФ) названного требования, как указали суды, противоречит целям процедуры банкротства гражданина, в связи с чем пришли к выводу о реестровом характере данного требования", - сказано в документах ВС РФ.

СКЭС ВС РФ, однако, сочла этот подход неверным.

"Суждения судов относительно того, что в режиме текущих подлежат удовлетворению исключительно требования по обязательствам, направленным на продолжение осуществления должником хозяйственной деятельности или на проведение процедур банкротства, противоречат положениям пункта 1 статьи 5 закона о банкротстве и сохраняющим силу разъяснениям высшей судебной инстанции", - раскритиковала в опубликованном определении коллегия аргумент о упомянутых целях процедуры несостоятельности. "Под текущими платежами понимаются денежные обязательства, требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательные платежи, возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом", - гласит упомянутая норма. "В качестве текущего платежа может быть квалифицировано только то обязательство, которое предполагает использование денег в качестве средства платежа, средства погашения денежного долга", - говорится в постановлении пленума Высшего арбитражного суда РФ от 23 июля 2009 года №63.

Но не согласилась СКЭС ВС РФ и с тем, что требование Масленникова "формально отвечает признакам текущего обязательства", и с его доводом, согласно которому в деле о банкротстве контролирующего лица полученная им часть взысканного "удовлетворяется в том же режиме", что и требование его самого к "Николе Тесле". "С точки зрения конкурсной массы контролирующего лица очередность удовлетворения, которая сложилась в деле о банкротстве подконтрольной организации между ее кредиторами, получившими на свое имя исполнительные листы против субсидиарного должника, не имеет правового значения. Эта очередность влияет лишь на их внутренние отношения между собой", - объяснила коллегия.

Решения нижестоящих судов отменены, спор отправлен на пересмотр, при этом ВС РФ предписал судам разобраться, когда именно Рубежов совершил неправомерные действия, приведшие к рассмотренной ситуации, не ограничиваясь теми фактами, что он не подал заявление о банкротстве "Николы Теслы" и не передал корпоративные документы и имущество. "Необходимо исследовать обстоятельства, касающиеся момента совершения Рубежовым Ю.Г. действий (бездействия), ставших необходимой (так в документе - ИФ) причиной банкротства сетевой организации, и исходя из этого определить режим удовлетворения требования Масленникова Д.С.", - говорится в определении. При этом коллегия отметила, что перешедшая ему часть требования, "основанного, по сути, на обязательстве вследствие причинения вреда", относится либо к пятой очереди удовлетворения текущих платежей, либо к третьей очереди реестровых.