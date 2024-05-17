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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:51

Первым заместителем руководителя аппарата правительства РФ назначен Леонид Левин

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Леонид Левин назначен первым заместителем руководителя аппарата правительства РФ. Соответствующее распоряжение кабинета министров размещено в пятницу на официальном сайте правовой информации.

Заместителями руководителя аппарата правительства тем же распоряжением назначены Сергей Вельмяйкин и Денис Молчанов.

Александр Буряк назначен директором Сводно-аналитического департамента правительства РФ.

Согласно распоряжению, назначения произведены в связи с утверждением новой структуры аппарата правительства.

Временное исполнение обязанностей директора департамента социального развития правительства РФ возложено на Алексея Черкасова, заместителя директора данного департамента.

Временное исполнение обязанностей директора департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики правительства РФ возложено на Карину Щербак, заместителя директора данного департамента.

Леонид Левин Александр Буряк
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