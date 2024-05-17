Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между своими заместителями, сообщает сайт правительства.

"Решение принято для организации эффективной работы нового состава кабмина по выполнению поручений президента, достижению результатов национальных проектов и национальных целей развития", - отмечается в нем.

В ведение вице-премьера Татьяны Голиковой передано Федеральное агентство по делам национальностей.

Также она продолжает курировать здравоохранение, научные исследования в области генетики и медицины, оборот лекарственных средств и медицинских изделий, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, федеральный санитарно-эпидемиологического надзор и федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, сообщается на сайте правительства.

Кроме того, Голикова отвечает за государственную политику в сфере социального развития, занятости, трудовых отношений, демографии, социальное и медицинское страхование и пенсионное обеспечение, государственную национальную политику (за исключением вопросов взаимодействия с религиозными организациями), за госполитику в области культуры, включая государственное регулирование искусства, кинематографии, авторского права и смежных прав, а также сохранения культурного наследия России.

"Сохранение традиционных духовно-нравственных и культурных ценностей, культурного наследия - одно из ключевых условий решения задачи по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия. Татьяна Алексеевна, как многолетний куратор социальной политики организует работу в этом направлении на должном уровне", - подчеркнул пресс-секретарь премьера Борис Беляков.

Голикова уполномочена координировать разработку, реализацию и контроль трех национальных проектов: "Демография", "Здравоохранение" и "Культура".

В числе министерств и ведомств, курируемых Татьяной Голиковой, Минздрав, Минкульт, Минтруд, Федеральное агентство по делам национальностей (за исключением вопросов взаимодействия с религиозными организациями), Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, Роспотребнадзор, Роструд, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

Кроме того, за Голиковой закреплено кураторство вопросами комплексного социально-экономического развития субъектов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа.

За вице-премьером Алексеем Оверчуком сохраняются задачи по координации госполитики в сфере интеграции на евразийском пространстве, участия России в интеграционных процессах в рамках Евразийского экономического союза, Содружества Независимых государств и Союзного Государства России и Белоруссии, сотрудничества с государствами СНГ.

Он координирует вопросы деятельности БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и "Группы двадцати", отвечает за взаимодействия России с Организацией экономического сотрудничества и развития, другими международными организациями, вопросы содействия международному развитию.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев "берет под свою ответственность государственную политику в области сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, в том числе виноградарства и виноделия, земельных отношений в части земель сельскохозяйственного назначения, устойчивого развития сельских территорий, рыбного хозяйства и рыбоводства, лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса".

Также за ним закреплены вопросы изучения, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, включая недра, водные объекты, объекты животного мира и среду их обитания, охоты и сохранения охотничьих ресурсов, государственного экологического мониторинга, государственной экологической экспертизы, обращения с животными, в сфере особо охраняемых природных территорий и охраны окружающей среды, государственной политики в области гидрометеорологии и смежных с ней областей, госрегулирования производства и оборота минеральных удобрений, госполитика в области ограничения выбросов парниковых газов, климатических проектов, выработки мер по предотвращению лесных пожаров, наводнений и других стихийных бедствий.

В новой должности Дмитрий Патрушев отвечает за разработку, реализацию и контроль национального проекта "Экология".

Он также осуществляет координацию деятельности ранее возглавляемого Минсельхоза, а также Минприроды, Минэкономразвития (в части выработки государственной политики в области ограничения выбросов парниковых газов, климатических проектов), Россельхознадзора, Росгидромета, Росприроднадзора, Федерального агентства водных ресурсов, Рослесхоза, Росрыболовства, Роснедр, ППК "Российский экологический оператор".

Кроме того, Дмитрий Патрушев будет курировать социально-экономическое развитие Сибирского федерального округа.

Вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев продолжит отвечать за Дальний Восток и Арктику, курировать деятельность Минвостокразвития.

В числе закрепленных за вице-премьером задач, "координация государственной политики в области комплексного социально-экономического развития субъектов Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны, вопросы финансовой помощи регионам ДФО, а также разработки и реализации государственных программ, национальных проектов, мероприятий федеральных целевых программ, государственных инвестиционных программ на территории округа".

Также в зоне ответственности Юрия Трутнева социально-экономическое развитие приоритетных территорий и территорий опережающего социально-экономического развития, особой экономической зоны в Магаданской области и на территориях Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского городских округов Сахалинской области.

В ведение вице-премьера Дмитрия Чернышенко переданы общее и среднее профессиональное образование, а также молодежная политика.

Вместе с тем, он продолжит отвечать за инновационную деятельность, поддержку научных исследований и разработок в области искусственного интеллекта, подготовку кадров и повышение уровня компетенций в области применения технологий искусственного интеллекта, сферу высшего образования и науки.

Кроме того, отмечается в сообщении на сайте кабмина, "в ведении Чернышенко остается развитие туристической отрасли, государственная политика в сфере массовых коммуникаций и средств массовой информации, физкультура и спорт, в том числе, спорт высших достижений, подготовка спортивного резерва и проведение особо значимых спортивных мероприятий, взаимодействие с международными и всероссийскими спортивными общественными организациями, а также взаимодействие с религиозными организациями".

Чернышенко отвечает за разработку, реализацию и контроль национального проекта "Наука и университеты", "Образование", "Туризм и индустрия гостеприимства".

В числе федеральных министерств и ведомств, работу которых координирует вице-премьер, Минобрнауки, Минпросвещения, Минспорт, Минстрой (в части вопросов реализации мероприятий национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства"), Минэкономразвития (в части вопросов выработки и реализации государственной политики в сфере туризма), Минцифры (в части вопросов выработки и реализации государственной политики в сфере массовых коммуникаций и средств массовой информации). Федеральное агентство по делам молодежи, Федеральное агентство по делам национальностей (в части вопросов взаимодействия с религиозными организациями), Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

Чернышенко также продолжит курировать комплексное развитие Приволжского федерального округа.

Под координацию вице-премьера – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко отданы цифровое развитие и связь, внедрение технологий искусственного интеллекта, а также антимонопольная политика.

Так же в его ведении вопросы государственной политики в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг, формирования государственных информационных ресурсов, совершенствования разрешительной и контрольно-надзорной деятельности, обязательных требований, создания условий для цифрового преобразования отраслей экономики и социальной сферы, обеспечения устойчивого спроса на гражданскую продукцию отечественной радиоэлектронной промышленности.

Он будет отвечать за разработку, реализацию и контроль национального проекта "Цифровая экономика".

Также Григоренко уполномочен осуществлять общий контроль реализации национальных проектов во взаимодействии с кураторами национальных проектов, организацию законопроектной деятельности, подготовку проектов решений правительства и поручений премьер-министра, взаимодействие с палатами Федерального Собрания, курировать работу федеральных органов исполнительной власти в части повышения результативности и эффективности бюджетных расходов, управления государственным долгом и финансовыми активами, формирования Фонда национального благосостояния.

Еще один блок вопросов, закрепленных за Дмитрием Григоренко, касается государственной службы. В их числе – цифровое преобразование госуправления, развитие системы мониторинга эффективности и результативности деятельности федеральных органов исполнительной власти.

В числе федеральных министерств и ведомств, работу которых координирует Дмитрий Григоренко, Минфин, Минцифры, Федеральное казначейство, Федеральная таможенная служба, Федеральная налоговая служба, Федеральная антимонопольная служба (в установленной сфере деятельности).

Кроме того, он является куратором комплексного социально-экономического развития субъектов, входящих в состав Центрального федерального округа.