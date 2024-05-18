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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:51

Энергоснабжение Севастополя ведется в полном объеме после ремонта подстанции

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Электроподстанция "Севастополь" отремонтирована в субботу утром, энергоснабжение города ведется в полном объеме, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Накануне сообщалось, что электроподстанция "Севастополь" была повреждена в результате ночной воздушной атаки на город.

В ночь на пятницу, 17 мая, ПВО отразила массированную атаку украинских беспилотников и безэкипажных катеров на Севастополь.

Михаил Развожаев Севастополь
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