Энергоснабжение Севастополя ведется в полном объеме после ремонта подстанции

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Электроподстанция "Севастополь" отремонтирована в субботу утром, энергоснабжение города ведется в полном объеме, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Накануне сообщалось, что электроподстанция "Севастополь" была повреждена в результате ночной воздушной атаки на город.

В ночь на пятницу, 17 мая, ПВО отразила массированную атаку украинских беспилотников и безэкипажных катеров на Севастополь.