Отключения света в Севастополе прекратились

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Энергоснабжение в Севастополе стабилизировано, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"К настоящему времени жилые массивы во всех районах Севастополя запитаны, отключения света прекращаются", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Губернатор ранее сообщил, что компания "Россети", в ведении которой находится поврежденная при атаке украинских беспилотников подстанция "Севастополь", приняла все необходимые решения по ее восстановлению. Также в пятницу федеральная компания МГТЭС запустила все резервные мощности, что позволило практически полностью ликвидировать дефицит электроэнергии и обеспечить городскую инфраструктуру, отметил Развожаев.

Он добавил, что к утру субботы ремонт на подстанции "Севастополь" будет закончен, энергоснабжение восстановится полностью.

Ранее в пятницу сообщалось, что электроподстанция "Севастополь" повреждена в результате ночной воздушной атаки на город. По словам Развожаева, ее восстановление займет около суток, а на период восстановительных работ в городе будет дефицит энергии, из-за чего придется точечно отключать подачу электричества. В связи с этим занятия в школах, учреждениях среднего образования и детсадах были отменены.

Ночью ПВО отразила массированную атаку украинских беспилотников и безэкипажных катеров на Севастополь.