Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:36

Отключения света в Севастополе прекратились

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Энергоснабжение в Севастополе стабилизировано, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"К настоящему времени жилые массивы во всех районах Севастополя запитаны, отключения света прекращаются", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Губернатор ранее сообщил, что компания "Россети", в ведении которой находится поврежденная при атаке украинских беспилотников подстанция "Севастополь", приняла все необходимые решения по ее восстановлению. Также в пятницу федеральная компания МГТЭС запустила все резервные мощности, что позволило практически полностью ликвидировать дефицит электроэнергии и обеспечить городскую инфраструктуру, отметил Развожаев.

Он добавил, что к утру субботы ремонт на подстанции "Севастополь" будет закончен, энергоснабжение восстановится полностью.

Ранее в пятницу сообщалось, что электроподстанция "Севастополь" повреждена в результате ночной воздушной атаки на город. По словам Развожаева, ее восстановление займет около суток, а на период восстановительных работ в городе будет дефицит энергии, из-за чего придется точечно отключать подачу электричества. В связи с этим занятия в школах, учреждениях среднего образования и детсадах были отменены.

Ночью ПВО отразила массированную атаку украинских беспилотников и безэкипажных катеров на Севастополь.

Севастополь Михаил Развожаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 17 мая

Danone закрыла сделку по продаже российских активов компании "Вамин Р"

Danone закрыла сделку по продаже российских активов компании "Вамин Р"

Росстат сообщил о росте экономики России в I квартале на 5,4%

Москва пообещала ответить на запрете вещания российских СМИ в Еврос

Приморский край и Петербург лидируют по количеству компаний с лицензий на алкоголь на душу населения

Суд в России по иску "РусХимАльянса" арестовал активы UniCredit

Суд в России по иску "РусХимАльянса" арестовал активы UniCredit

"Интерфакс" подписал меморандум о сотрудничестве с Союзом информационных агентств стран ОИС

Суд в Москве арестовал зампреда правительства Алтайского края по делу о мошенничестве

Yandex N.V. закрыла первый этап сделки по продаже российского бизнеса "Яндекса"

Yandex N.V. закрыла первый этап сделки по продаже российского бизнеса "Яндекса"

После атаки беспилотников в Новороссийске без света остались 16 тыс. человек

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });