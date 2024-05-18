Создание в России единой цифровой антифрод-платформы обсудит рабочая группа

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Вопрос создания единой цифровой платформы по борьбе с мошенничеством будет проработан в рамках рабочей группы, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Минцифры совместно с ЦБ, операторами связи, цифровыми платформами, банками и правоохранительными органами создают рабочую группу для проработки вопроса создания этой платформы", - сказал Шадаев в субботу журналистам в субботу.

В середине апреля первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова высказалась за объединение усилий ЦБ, МВД, Минцифры, банков для создания цифровой платформы для борьбы с мошенничеством.

В России в 2022 году запущена система Роскомнадзора по борьбе со звонками с подменных номеров "Антифрод", которая за прошлый год заблокировала более 600 млн мошеннических звонков. Свои системы по борьбе с телефонами мошенниками есть у всех операторов "большой четверки", а также у банков.