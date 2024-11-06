Минцифры ждет запуска единой национальной антифрод-платформы в 2026 году

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Единую национальную платформу по противодействию мошенникам в интернете планируется запустить в эксплуатацию в 2026 году, сообщил на SOC Forum 2024 замминистра цифрового развития Александр Шойтов.

"Это все в работе. Здесь сроки жесткие. Это этот год, в следующем году планируется проводить уже пилот, а в 2026 году - нормативное регулирование и в прод (PROD, Production, ввод в эксплуатацию - ИФ) выводить платформу", - сказал он.

Сейчас ведется общее проектирование на уровне концепции совместно с федеральными органами исполнительной власти, банками, Центробанком и операторами связи, уточнил замминистра.

"Преступники консолидируются. Сложнейшие методы. И действительно, в этих мошеннических схемах в том числе задействованы и недружественные государства, то есть уже (их) государственные структуры. Противостоять этому в соответствии с поручением президента можно только единой централизованной системой, которую нужно собрать", - сказал Шойтов.

По его словам, в качестве подхода к информационной безопасности используется ситуация атаки на гражданина.

"С точки зрения подхода, некий аналог здесь - это некая атака на граждан, мы рассматриваем это как подход к информационной безопасности. То есть это целенаправленное информационное воздействие на конкретного гражданина по различным каналам: как звонки обычные, так и звонки в мессенджерах, фишинговые сайт и т.д., - пояснил Шойтов. - Нужно закрывать все каналы целенаправленно, потому что, если как-то один останется, то, либо мошенничество уйдет туда, либо будет скакать между каналами, если мы не наблюдаем общей картины".

В середине апреля первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова высказалась за объединение усилий ЦБ, МВД, Минцифры, банков для создания цифровой платформы для борьбы с мошенничеством.

В середине октября вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что в мероприятии нацпроекта "Экономика данных" будет включено создание единой национальной антифрод-платформы, которая в перспективе позволит оперативно выявлять и блокировать фишинговые сайты, номера телефонов мошенников, а также их счета и карты, похищенные учетные записи и подозрительные транзакции.

Также, по его словам, правительство и ЦБ разрабатывают законопроект по борьбе с банковским мошенничеством в интернете. "Прежде всего, речь идет об установлении барьеров - начиная от идентификации клиентов, в том числе с использованием биометрии, с каким-то дополнительным действием, которое подтвердит, что клиент - это тот клиент, который является клиентом банка", - пояснил вице-премьер.

Кроме того, планируется предусмотреть возможность заранее оформить отказ от привлечения онлайн-кредитов. Среди планируемых мер Григоренко также назвал идентификацию счетов клиента и усложнение возможности выдачи онлайн-кредитов на счета третьих лиц.