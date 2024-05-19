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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:34

Уровень воды в Ишиме в Тюменской области продолжает снижаться

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Ишим снизился за минувшие сутки во всех населенных пунктах Тюменской области, в которых протекает река, сообщает информационный центр регионального правительства в воскресенье.

Так, согласно замерам, к 08:00 (06:00 по Москве) 19 мая уровень реки в селе Абатском, райцентре Абатского района, и городе Ишиме снизился на 9 см - до 1090 см (критическая отметка - 960 см) и до 864 см (критическая отметка - 850 см) соответственно.

В селе Викулово - райцентре Викуловского района - уровень Ишима опустился на 6 см, до 1095 см (критическая отметка - 1000 см), в селе Ильинка Казанского района - на 2 см, до 780 см (критическая отметка - 800 см).

Ранее сообщалось, что в Абатском вода опустится ниже отметки "опасные явления" с 25 по 28 мая, в селе Викулово - с 23 по 27 мая, в городе Ишиме - к 20 мая.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка. Эвакуированы почти 7 тыс. человек, в том числе более 2 тыс. детей. От пострадавших приняты около 29 тыс. заявлений, осуществлены выплаты на общую сумму более 120 млн рублей.

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Ишим Тюменская область
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