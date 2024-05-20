Заморозки сохранятся в регионах европейской части России и на Урале

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В регионах европейской части страны и на Урале в ближайшие дни прогнозируются заморозки, температура в отдельных районах будет опускаться до минус 8 градусов. Об этом сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, в Архангельской области с 21 по 23 мая прогнозируются заморозки в диапазоне минус 3 - минус 5 градусов, в Ненецком автономном округе с 21 по 25 мая заморозки до минус 4 - минус 8 градусов, в Мурманской области с 21 по 23 мая – минус 4 - минус 5 градусов, в Вологодской области 22-23 мая – минус 1 - минус 3 градуса, в Коми с 21 по 25 мая от минус 3 до минус 8 градусов.

В Костромской, Владимирской и Ярославской областях до 23 мая будут заморозки до минус 1 градуса.

В Поволжье с 21 по 23 мая заморозки до минус 1 - минус 3 в Пермском крае, в Кировской области, в Чувашии, Марий Эл, Удмуртии, Татарстане, Башкортостане, Самарской, Ульяновской, Пензенской областях. При этом, как уточнил Вильфанд, в Нижегородской области заморозки сохранятся до 24 мая. В Оренбургской и Пензенской областях заморозки до минус 2 градусов.

Наиболее сильные заморозки будут на Урале. В третьей декаде мая на всем Урале – в Свердловской, Челябинской областях – температура будет на 4-6 градусов ниже нормы, "очень длительный период холодной погоды именно в этих регионах", отметил Вильфанд.

Он уточнил, что в Приволжском федеральном округе температура в третьей декаде месяца на 2-3 градуса будет ниже нормы.