Александра Левицкая освобождена от должности советника президента

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом освободил Александру Левицкую от должности советника президента.

Указ от 20 мая опубликован на портале правовой информации.

Левицкая занимала эту должность с 2013 года, сказано на сайте Кремля. До этого она работала в аппарате правительства, администрации президента и была некоторое время заместителем министра экономического развития, замминистра экономического развития и торговли и замглавы Минздравсоцразвития.