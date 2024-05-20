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ХроникаГибель президента Ирана Ибрахима РаисиОбновлено в 18:15

Александра Левицкая освобождена от должности советника президента

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом освободил Александру Левицкую от должности советника президента.

Указ от 20 мая опубликован на портале правовой информации.

Левицкая занимала эту должность с 2013 года, сказано на сайте Кремля. До этого она работала в аппарате правительства, администрации президента и была некоторое время заместителем министра экономического развития, замминистра экономического развития и торговли и замглавы Минздравсоцразвития.

Владимир Путин Александра Левицкая
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