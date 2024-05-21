Депутаты предложили уточнить запреты в договорных отношениях торговых сетей и поставщиков

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Депутаты предлагают запретить торговым сетям включать в договор поставки продовольственных товаров условия, которые подразумевают, что торговая сеть делает заказы на поставку без указания точного количества и сроков, также запрещено взимать плату с поставщиков за неисполнение такого несогласованного заказа.

Законопроект (№630255-8) размещен в электронной базе данных парламента, авторы – группа депутатов во главе с вице-спикером Алексеем Гордеевым.

Поправка вносится в закон об основах государственного регулирования торговой деятельности, в часть, где прописаны действующие договорные запреты между производителями и торговыми сетями. Так, сейчас им запрещено заключать договоры, которые подразумевают взимание платы за право поставок продовольственных товаров в функционирующие или открываемые торговые объекты; взимание платы за изменение ассортимента продовольственных товаров и.т.д. Внесенный законопроект предлагает запретить взимать плату за неисполнение заказа торговой сети о поставке продовольственных товаров свыше объема и графика, предусмотренного договором поставки, за исключением случаев, если такое изменение условий договора согласовано сторонами договора.

Как говорится в пояснительной записке, сейчас торговые сети могут устанавливать в типовых договорах условия о поставке продовольственных товаров по заявкам торговой сети, которые являются для поставщиков обязательными и не подлежат согласованию с ними, а также о применении штрафных санкций в отношении поставщиков в случае невыполнения ими таких императивных заявок.

"Ярким примером могут служить периоды ажиотажного спроса (например, в феврале-марте 2022 г., в периоды объявления пандемии COVID-19 и режима самоизоляции), когда отдельные торговые сети в одностороннем порядке выставляли поставщикам заказы, многократно отличающиеся от оговоренных договором графиков и объемов поставки, а за их невыполнение начислялись штрафы, как за нарушение условий договора", - говорится в пояснительной записке, где также отмечается, что поставщики зачастую не имеют технических ресурсов на незапланированное многократное увеличение дополнительных объемов поставки.

"В соответствии с широко распространенной практикой поставщики обязаны поставлять продовольственные товары в том ассортименте и объеме, который укажет торговая сеть в соответствующей заявке, а в случае отсутствия у поставщиков возможности (даже объективной) поставить заявленный товар к поставщикам применяются штрафные санкции", - говорится в пояснительных материалах.

Авторы отмечают, что некоторые торговые сети во взаимоотношениях с поставщиками уже устанавливают условия о согласовании ассортимента и объема поставок продовольственных товаров и не предусматривают штрафы за отказ от поставки товаров на добровольной основе, тем самым признается справедливость требований поставщиков и демонстрируется, что такие правила взаимодействия поставщиков и торговых сетей могут удовлетворять интересам обеих сторон правоотношений.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.