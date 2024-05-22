В РФ по ускоренной процедуре зарегистрировано 12 прорывных препаратов

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В России по процедуре ускоренной регистрации зарегистрировано 12 прорывных лекарственных препаратов, четыре из них являются отечественными, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В РФ на текущий момент по процедуре ускоренной регистрации было зарегистрировано 12 прорывных лекарственных препаратов, причем четыре из них являются отечественными", - сказал Мурашко на стратегической сессии конференции "Регуляторная практика и регистрация лекарственных средств" - "РегЛек-2024".

По его словам, создание Союза (и соглашения о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств ЕАЭС) пришлось на период трансформации мировой экономики и пандемии коронавируса.

"С целью своевременного реагирования на подобные вызовы мы вместе разработали и внедрили процедуру вывода на рынок препаратов в ускоренном режиме, в случае если система здравоохранения испытывает ту или иную острую необходимость, например, для лечения орфанных, онкологических и других социально значимых заболеваний", - отметил министр.