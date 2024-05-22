Минтруд предупредил, что число женщин фертильного возраста будет снижаться до 2040 г.

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Количество женщин репродуктивного возраста в России будет снижаться вплоть до 2040 года; незначительный рост может произойти лишь после 2026 года, сообщила первая замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

"По прогнозу Росстата, рост численности молодых женщин в возрасте от 20 до 29 лет начнется только после 2026 года. При этом он не будет существенным, он будет довольно незначительным. В целом даже до горизонта 2040 года общее число женщин репродуктивного возраста, а я напомню, что в нашей стране, как и во всем мире, это возраст от 15 до 49 лет, общее число женщин этого возраста, к сожалению, будет плавно, поэтапно, но снижаться", - сказала Баталина в ходе Демографического форума Северо-Западного федерального округа, который проходит в рамках выставки "Россия" на ВДНХ.

Она подчеркнула, что Россия находится в сложной демографической ситуации, начиная с 2016 года наблюдается период демографического спада.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в свою очередь сообщил, что в России, начиная с 2025 года, будет сформирован мониторинг ключевых потребностей семей, как одна из форм поддержки рождаемости.

"Мы сформируем единый мониторинг ключевых потребностей семей. И, скажем так, степень их удовлетворенности в разрезе каждого региона. Мы планируем проводить этот мониторинг на соответствие так называемому минимальному стандарту комфортного проживания семей с детьми, он станет общей дорожной картой для всех субъектов РФ и, в том числе, станет общей дорожной картой для формирования иных подходов к мерам государственной поддержки. Вместе с регионами выстроим эту систему, начиная с 1 января 2025 года", - сказал Котяков.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее говорила о том, что рождение первенцев в России происходит в 28 - 29 лет. Она также сообщала, что суммарный коэффициент рождаемости в 2023 году практически остался на уровне 2022 года.