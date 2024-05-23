Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:59

Встреча глав космических агентств стран БРИКС состоится в четверг в Москве

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Как ожидается, в четверг в Москве состоится встреча глав космических агентств стран БРИКС под председательством России.

16 мая в пресс-службе "Роскосмоса" сообщали, что программа мероприятия будет включать "обмен мнениями по широкому спектру вопросов международного сотрудничества в области космической деятельности, обсуждение текущих и перспективных космических проектов в многостороннем формате, принятие совместных документов".

24 июля 2023 года гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщал, что Россия предложила БРИКС создать отдельный специализированный модуль для проектируемой Российской орбитальной станции (РОС), где страны объединения могли бы проводить свои научные исследования.

14 августа того же года заместитель гендиректора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев заявил, что "Роскосмос" пока не получил ответа от стран, которым было предложено участие в проекте РОС.

20 ноября 2023 года Борисов сообщал, что "Роскосмос" ведёт переговоры с космическими агентствами стран БРИКС о совместном сотрудничестве в проекте РОС.

27 июля 2023 года глава "Роскосмоса" заявил, что страны БРИКС договорились развивать обмен спутниковыми данными дистанционного зондирования Земли.

Также Борисов сообщал, что страны БРИКС заинтересованы в российских проектах по созданию спутниковой группировки "Сфера" и мониторингу космического пространства "Млечный путь".

БРИКС Роскосмос Юрий Борисов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В России начинается основной период ЕГЭ

В России начинается основной период ЕГЭ

Путин поддержал выдвижение губернатора Липецкой области Артамонова на второй срок

Лауреатов премии Художественного театра назвали в Москве

Лауреатов премии Художественного театра назвали в Москве

Что произошло за день: среда, 22 мая

Компенсационные автобусы пустили на Ленинградском направлении, где загорелась электричка

В Подмосковье потушили загоревшуюся электричку Москва - Тверь

Военная операция на Украине

На Запорожской АЭС сообщили об ударе дрона по территории транспортного цеха

Регламент ЕС предусматривает изъятие доходов с активов РФ раз в два года

ЦБ разъяснил, что банки не могут ограничивать размер и количество бесплатных переводов

ЦБ разъяснил, что банки не могут ограничивать размер и количество бесплатных переводов
Военная операция на Украине

Две многоэтажки повреждены при обстреле Лисичанска, есть пострадавшие

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });