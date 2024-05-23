Встреча глав космических агентств стран БРИКС состоится в четверг в Москве

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Как ожидается, в четверг в Москве состоится встреча глав космических агентств стран БРИКС под председательством России.

16 мая в пресс-службе "Роскосмоса" сообщали, что программа мероприятия будет включать "обмен мнениями по широкому спектру вопросов международного сотрудничества в области космической деятельности, обсуждение текущих и перспективных космических проектов в многостороннем формате, принятие совместных документов".

24 июля 2023 года гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщал, что Россия предложила БРИКС создать отдельный специализированный модуль для проектируемой Российской орбитальной станции (РОС), где страны объединения могли бы проводить свои научные исследования.

14 августа того же года заместитель гендиректора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев заявил, что "Роскосмос" пока не получил ответа от стран, которым было предложено участие в проекте РОС.

20 ноября 2023 года Борисов сообщал, что "Роскосмос" ведёт переговоры с космическими агентствами стран БРИКС о совместном сотрудничестве в проекте РОС.

27 июля 2023 года глава "Роскосмоса" заявил, что страны БРИКС договорились развивать обмен спутниковыми данными дистанционного зондирования Земли.

Также Борисов сообщал, что страны БРИКС заинтересованы в российских проектах по созданию спутниковой группировки "Сфера" и мониторингу космического пространства "Млечный путь".