Путин подписал указ о порядке компенсации ущерба, нанесенного действиями США

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Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ "О специальном порядке компенсации ущерба, причиненного Российской Федерации и ЦБ РФ в связи с недружественными действиями США".

Указ №442 от 23 мая опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ предусматривает возможность компенсации ущерба через суд за счет имущества США/американских лиц в России, включая ценные бумаги, доли в капитале юрлиц РФ и имущественные права.

Указ предписывает правительству принять меры для установления спецпорядка компенсации ущерба, причиненного РФ или Банку России "в связи с решениями государственных и (или) судебных органов Соединенных Штатов Америки, который применяется в случае необоснованного лишения российских правообладателей прав на имущество".

Российский правообладатель вправе обратиться в суд в соответствии с правилами подсудности, установленными процессуальным законодательством РФ, с заявлением об установлении факта необоснованного лишения его прав на имущество. В заявлении в том числе должна содержаться оценка ущерба.

В случае принятия заявления к рассмотрению (и при наличии "сведений, позволяющих сделать обоснованное предположение об отсутствии достаточных оснований для лишения российского правообладателя прав на имущество"), суд запрашивает у правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций перечень имущества США и связанных с этой страной лиц, которое может быть использовано в целях компенсации ущерба.

Комиссия, в свою очередь, "организует выявление имущества, которое с учетом принципа соразмерности может быть использовано в целях компенсации ущерба", и представляет перечень в суд. В него может быть включено находящееся на территории РФ движимое и недвижимое имущество США/американских лиц; принадлежащие им ценные бумаги, доли в уставных капиталах российских юрлиц; имущественные права, принадлежащие США/американским лицам.

Рассмотрев заявление, суд принимает решение об установлении факта необоснованного лишения российского правообладателя прав на имущество и о компенсации ущерба, или же отказывает в удовлетворении этого заявления.

Решением об установлении факта необоснованного лишения российского правообладателя прав на имущество и о компенсации ущерба предусматриваются "прекращение прав на имущество США или лица США, включенное в перечень" и последующая передача этих прав российскому правообладателю в целях компенсации ущерба.

Правительству дано право определить федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на обращение в суд (за исключением случаев причинения ущерба Банку России).

Правительству поручено в 4-месячный срок обеспечить внесение в законодательство изменений, направленных на реализацию указа.