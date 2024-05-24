В России началось интенсивное таяние снега

Снег покрывает уже меньше половины территории страны

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В России интенсивно начал таять снег, сейчас меньше половины территории страны остается покрытой снегом, сообщил в пятницу "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начинает интенсивно таять снег. Сейчас уже меньше половины территории страны, уже процентов 40-45, не больше, покрыто снегом. Он уже постепенно начинает сходить", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что таяние снега происходит в Якутии, где солнце заходит на небольшое время.

При этом, как подчеркнул Вильфанд, активное таяние снега является залогом половодья, которое, как ожидается, закончится к середине июня.

Как уточнил научный руководитель Гидрометцентра, половодье на "великих реках Сибири", среди которых Обь, Иртыш, Енисей и Лена, обычно заканчивается именно в это время.