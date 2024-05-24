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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:23

В ЕАЭС доля расчетов в российских рублях повысилась до 81,3%

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Доля расчетов в российских рублях в Евразийском экономическом союзе повысилась до 81,3%, сообщила Евразийская экономическая комиссия.

"По итогам 2023 года доля взаимных расчетов в странах ЕАЭС за экспорт и импорт товаров и услуг в российских рублях повысилась до 81,3%. По сравнению с 2014 годом рост составил почти 14 процентных пункта", - говорится в сообщении.

При этом снизилась доля расчетов в долларах США, с 26% до 11%.

"Помимо российского рубля, наиболее заметно выросла доля расчетов в тенге: с 0,5% до 2,7%", - отметили в ЕЭК.

ЕАЭС ЕЭК
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