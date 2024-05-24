Путин готов к переговорам с Киевом с учетом реалий "на земле"

Также он предложил основываться на достигнутых в 2022 году в Стамбуле договоренностях

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Возобновление мирных переговоров с Украиной возможно с учетом нынешних реалий "на земле", а также итогов стамбульских переговоров, заявил журналистам президент Владимир Путин.

"Опять возобновились разговоры о том, что надо бы вернуться к переговорам. Пусть возвращаются. Но возвращаются не исходя из того, что одна сторона хочет, а исходя из тех договоренностей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Беларуси и в Турции и исходя из сегодняшних реалий, которые сложились "на земле"", - сказал он.

"Мы к этому готовы", - подчеркнул президент.