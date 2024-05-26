Патриарх Кирилл подарил министру обороны РФ старинную Тихвинскую икону

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил нового министра обороны России Андрея Белоусова на служение Отечеству.

В воскресенье предстоятель Церкви совершил литургию в главном храме Вооруженных сил РФ - соборе Воскресения Христова в подмосковной Кубинке. Вместе с прихожанами и духовенством в храме молился и новый глава оборонного ведомства.

После службы патриарх при всех обратился к Белоусову, назвав его "человеком, по-настоящему воцерковленным - не протокольно, а по убеждению, по образу жизни".

Патриарх Кирилл заверил министра, что будет молиться за него, и в качестве благословения на труды подарил Белоусову старинный образ Тихвинской иконы Божьей Матери - защитницы рубежей России на северном направлении, откуда, как он напомнил, Россия в свое время испытывала особо опасные нападки. "Пусть Царица Небесная хранит вас на вашем очень ответственном служении Отечеству", - пожелал он главе Минобороны.