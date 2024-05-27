Иртыш в Тобольске за неделю поднялся более чем на полметра

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Уровень воды растет по всему течению реки Иртыш в Тюменской области, сообщает информационный центр регионального правительства в понедельник.

Так, неделю назад, 20 мая, уровень воды в Иртыше в Тобольске составлял 698 см, а к утру 27 мая уже 749 см. Таким образом, прирост составил 51 см.

В селе Увате, райцентре Уватского района, река в период с 20 по 27 мая поднялась с 1085 см до 1122 см (прирост - 37 см), в селе Демьянском этого же района - с 886 до 922 см (прирост - 36 см).

Ранее сообщалось, что, согласно прогнозам, паводок на Иртыше в Тобольске ожидается длительным.

Исторический минимум уровня воды в Иртыше в Тобольске был зарегистрирован в 1967 году - 215 см, максимум - в 1941 году, тогда вода поднялась до отметки в 950 см.

Максимальный уровень воды в Иртыше в Увате ожидается до 1290 см (критический уровень - 1285 см), в селе Демьянском - до 1090 см (критический уровень - 1064 см).

Пик паводка в Уватском районе, самом северном районе Тюменской области, прогнозируется к середине июня.