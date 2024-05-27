Банки РФ в I кв. предотвратили хищение средств клиентов на 2 трлн рублей

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Мошенники в первом квартале 2024 года похитили у клиентов банков 4,3 млрд рублей, что на 6,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в обзоре ЦБ.

Количество операций без согласия клиентов в I кв. составило 294,4 тыс., что 16,8% больше показателя за I кв. 2023 года (252,1 тыс.).

Доля возмещенных средств выросла до 7,7% с 4,3% в I кв. 2023 г. и составила около 331,1 млн руб. Кроме этого, банки в январе-марте отразили почти 13,9 млн атак кибермошенников на счета клиентов и таким образом предотвратили хищения на 2 трлн руб.

Объем похищенных средств физлиц с банковских карт вырос в 1,4 раза до 1,9 млрд руб. с 1,4 млрд руб. в I кв. 2023г, количество операций без согласия увеличилось на 20% - до 237 тыс. Доля возвращенных средств составила 8,4%.

Объем похищенных средств с помощью Системы быстрых платежей вырос более чем в 2 раза - до 1,1 млрд руб. против 552,5 млн руб. в I кв. 2023г., количество операций увеличилось почти в 3,5 раза - до 41,5 тыс. против 12,1 тыс. годом ранее. Доля возмещенных средств - 1,5%.

Объем хищений со счетов с помощью онлайн-банкинга в первом квартале сократился в 2,8 раза - до 901,7 млн руб. по сравнению с 2,5 млрд руб. в I кв. прошлого года, количество операций также снизилось в 2,8 раза и составило 13,7 тыс. против 38,4 тыс. годом ранее. Доля возвращенных средств - 16,2%.

Количество кибератак с использованием методов социальной инженерии в I квартале выросло до 29,5 тыс., что на 14,8% больше, чем в среднем за предыдущие четыре квартала. Фишинговые атаки сократились почти на 30% - до 959 ед. Атаки типа "отказ в обслуживании" (DDoS) выросли на 2,9% - до 108 ед.

Банк России в первом квартале инициировал блокировку 14,8 тыс. мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях, а также направил операторам связи информацию о 48,6 тыс. телефонных номеров, которые использовали злоумышленники, для последующей блокировки.