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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:29

Вода ушла из 80 домов и 80 участков в Кургане

Вода ушла из 80 домов и 80 участков в Кургане
Паводок в Кургане
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Вода продолжает отступать в Кургане, за сутки освободились 80 домов, сообщает ГУ МЧС РФ по Курганской области.

"За прошедшие сутки освободились от воды в одном муниципальном образовании (г. Курган) в одном населенном пункте 14 жилых домов, 66 дачных домов, 80 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

По состоянию на 28 мая, остаются подтопленными в трех муниципальных образованиях 68 жилых и 746 дачных домов, четыре низководных моста и три участка автомобильных дорог.

8 апреля в регионе был введен режим ЧС из-за половодья на реке Тобол. В зону подтопления попали населенные пункты Целинного, Звериноголовского, Притобольного, Куртамышского, Кетовского, Белозерского муниципальных округов и Кургана - всего 51 населенный пункт, 110 СНТ. Пострадали 13,2 тыс. человек проживающих в 8 тыс. 274 жилых домах. Было затоплено 3 тыс. 750 гектаров застроенных территорий.

Ущерб от паводка может составить от 4 до 9 млрд рублей.

Правительство РФ выделило Курганской области 4 млрд рублей для оказания помощи пострадавшим и проведения аварийно-восстановительных работ.

Хроника 30 марта – 28 мая 2024 годаПаводок в России
Курган Тобол
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