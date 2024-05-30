Уровень воды в Ишиме в Тюменской области продолжает снижаться

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Уровень воды в Ишиме снизился за минувшие сутки во всех населенных пунктах Тюменской области, в которых протекает река, сообщает информационный центр регионального правительства в четверг.

Так, согласно замерам, к 8:00 (6:00 по Москве) 30 мая в селе Абатском Ишим опустился на 3 см - до 1046 см (критическая отметка - 960 см), в селе Викулово - на 6 см, до 1030 см (критическая отметка - 1000 см).

В городе Ишиме уровень реки к 30 мая снизился тоже на 6 см, до 792 см - это ниже критической отметки, которая составляет 850 см.

Ранее ожидалось, что в Абатском и Викулово река опустится ниже критических отметок к концу мая.

В Абатском и Викулово 6 мая река поднялась до исторических максимумов в 1236 см и 1169 см соответственно, в Ишиме 2 мая вода достигла рекордной отметки в 1064 см.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка. Эвакуированы почти 7 тыс. человек, в том числе более 2 тыс. детей. Пострадавшим выплачено более 120 млн рублей.