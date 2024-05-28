ВС РФ предложил не прекращать уголовные дела о клевете в связи с примирением сторон

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд России разработал проект федерального закона, направленный на изменение вида уголовного преследования по делам о клевете без отягчающих обстоятельств, которые в настоящее время возбуждаются и рассматриваются мировыми судьями в порядке частного обвинения.

"В проекте предлагается перевести уголовные дела о клевете без отягчающих обстоятельств в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения, которые возбуждаются по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат", - говорится в пояснительной записке к закону, проект которого был одобрен во вторник на заседании Пленума ВС РФ.

В Верховном суде отмечают, что частный порядок уголовного преследования, в порядке которого сейчас рассматриваются дела о клевете, предполагает, что пострадавший должен сам доказывать события и другие обстоятельства преступления, а также наделяет его правом и обязанностью самостоятельно поддерживать обвинение в суде. При этом неявка данного лица без уважительной причины в суд влечет прекращение уголовного дела за отсутствием в деянии состава преступления.

"В случае предлагаемого изменения порядка уголовного преследования основное бремя доказывания по уголовным делам о клевете без квалифицирующих обстоятельств возлагается на правоохранительные органы, что позволит обеспечить более тщательное исследование обстоятельств совершения клеветы в ходе обязательного предварительного расследования, исключить судебное рассмотрение дел, по которым отсутствует подтверждение наличия события и состава соответствующего преступления", - отмечается в проекте.

Реализация данной законодательной инициативы, считают в Верховном суде, также предполагает, что при отнесении уголовных дел по ч. 1 ст. 128.1 УК РФ к категории дел частно-публичного обвинения изменится порядок их прекращения в связи с примирением сторон. Соответствующее решение будет приниматься судом не безусловно, а с учетом всех обстоятельств дела и сведений об обвиняемом.

"В целом предлагаемая законодательная новелла будет способствовать укреплению гарантий правосудия в сфере уголовного судопроизводства и повышению уровня уголовно-правовой защиты лиц, пострадавших от клеветы", - отмечается в пояснительной записке.

По данным Верховного суда, в 2023 году за клевету без отягчающих обстоятельств (часть 1 статьи 128.1 УК РФ) было осуждено 24 человека, тогда как за квалифицированные виды этого преступления (части 2-5 статьи 1281 УК РФ) – 41 лицо. В связи с примирением с потерпевшим судами прекращены уголовные в отношении 89 лиц. Оправдано 239 лиц, обвиняемых в совершении данного преступления.