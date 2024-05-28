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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Песков заявил, что речи о конференции в Саудовской Аравии по Украине с участием РФ не идет

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В настоящий момент речи о проведении в Саудовской Аравии конференции по урегулированию кризиса на Украине с участием России не идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это всё пока гипотетические обсуждения, сейчас очень много рассуждалок на эту тему со ссылкой на какие-то эфемерные источники", - сказал Песков в интервью RT.

Говоря о перспективах проведения соответствующей конференции в Саудовской Аравии, он отметил, что "вообще речи не идёт в настоящий момент".

"Пока вряд ли к этому можно серьезно относиться", - сказал он.

При этом пресс-секретарь президента РФ вновь отметил, что любые переговоры без участия России бессмысленны.

"Пока мы видим, что идет попытка подготовить конференцию в Швейцарии, конференцию, которая с нашей точки зрения абсолютно бесперспективна в плане поиска каких-то путей урегулирования конфликта вокруг Украины, потому что собираться и серьезно обсуждать эти вопросы без участия нашей страны - это абсурдно. Пока все-таки они решили этими абсурдными делами заниматься, чего-то другого осязаемого пока нет", - сказал Песков.

Ранее в СМИ сообщалось, что встреча в Саудовской Аравии может состояться осенью.

Дмитрий Песков Украина Саудовская Аравия РФ
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