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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:40

Путин заявил, что иностранный контингент на границе в зоне СВО будет в зоне поражения ВС РФ

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Контингенты иностранных войск, которые будут находиться на границе в зоне проведения специальной военной операции, будут в зоне поражения российских Вооруженных сил, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Под видом освободить какие-то подразделения Украины, стоящие вдоль границы, высвободить их для того, чтобы отправить на поле боя, держать вдоль границ для обеспечения безопасности - чушь и дурь. А если они (иностранные контингенты) там находятся, то они также будут в зоне поражения наших Вооруженных сил", - сказал Путин журналистам на пресс-подходе по итогам визита в Узбекистан.

"Я не думаю, что это (иностранные контингенты на территории Украины) хорошее и правильное решение и хороший выход. Это нагнетание и еще один шаг к серьезному конфликту в Европе и глобальному конфликту. Им это нужно? Пожалуйста. Мы все равно будем делать так, как мы считаем нужным вне зависимости от того, кто находится на территории Украины. И вот это они должны знать точно", - заявил президент России.

Владимир Путин Украина
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