Что произошло за день: вторник, 28 мая

Возвращение ГАИ, Путин о легитимной власти на Украине и судьба закона об иноагентах в Грузии

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин заявил, что, по предварительной оценке, легитимной властью на Украине остаются только Рада и ее спикер. Ссылаясь на украинскую конституцию, он отметил, что в период военного положения выборы президента не проводятся, но это не значит, что полномочия действующего главы государства пролонгируются. Российский лидер сообщил, что после высказываний генсека НАТО о возможности нанесения ударов по территории России Москва по сути приступила к созданию зоны безопасности. Он также указал, что иностранные контингенты, которые будут находиться на границе в зоне СВО, окажутся в зоне поражения российских Вооруженных сил.

- ГИБДД вновь переименовали в Госавтоинспекцию. Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаил Черников заявил, что это уже урегулировано законодательно, понятие ГИБДД использоваться не будет.

- Парламент Грузии преодолел вето президента, наложенное на закон об иноагентах. В Евросоюзе уже заявили, что документ противоречит ценностями ЕС. В свою очередь грузинский премьер назвал несерьезными угрозы санкций из-за закона.

- Главный инженер шахты "Листвяжная" получил срок по делу о гибели 51 человека. По статье о неправомерном воздействии на критическую инфраструктуру РФ, повлекшем тяжкие последствия, он получил четыре года колонии общего режима.

- СДЭК намерен возобновить выдачу посылок в ПВЗ не позднее 29 мая. Между тем Роскомнадзор не получал от компании уведомления об утечке персональных данных.

- Четыре кандидата в космонавты "Роскосмоса" отобраны по итогам открытого набора. Победителями стали инженер НПО Лавочкина Анастасия Бурчуладзе и трое военных.

- Минцифры планирует представить проект Цифрового кодекса в середине 2025 года. Внести его в Думу для обсуждения планируется до конца следующего года.

- Аэропорт Элисты после двухлетнего перерыва принял первый рейс. Обслуживание гражданских рейсов в столице Калмыкии было приостановлено из соображений безопасности 24 февраля 2022 года.