Роскомнадзор не получал от СДЭК уведомления об утечке персональных данных

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Компания СДЭК не уведомляла Роскомнадзор об утечке персональных данных после сбоя ее ИТ-систем, который привел к приостановке работы пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

"Согласно закону №152-ФЗ ("О персональных данных" - ИФ) оператор, допустивший утечку персональных данных, обязан в течение 24 часов уведомить об этом Роскомнадзор. По состоянию на 17:00 28 мая 2024 года такие уведомления в ведомство от СДЭК не поступили", - сообщили в ведомстве.

СДЭК 27 мая заявила о сбое вычислительных мощностей, из-за которого перестали работать сайт и приложение компании. СДЭК также временно приостановила выдачу и прием отправлений в ПВЗ, чтобы избежать ошибок при ручной обработке.

В ночь на вторник компания уведомила, что в течение понедельника "значительно продвинулась" в восстановлении полноценной работы, но пока не готова возобновить обслуживание. СДЭК обещает по итогам разрешения этой ситуации принять все меры для предотвращения ее повторения.

Директор по коммуникациям СДЭК Михаил Берггрен сообщил "Интерфаксу", что компания намерена восстановить работу своих ПВЗ не позднее завтрашнего дня, 29 мая. "Мы работаем над полным возобновлением обслуживания, но также заготовили и резервные схемы", - сказал он во вторник.