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Проект законов о налоговой системе планируют внести в Госдуму в понедельник

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщил, что в понедельник ожидается внесение правительством РФ в Госдуму проектов законов о совершенствовании налоговой системы.

"В понедельник правительство планирует внести в Госдуму официально этот законопроект", - сказал Шохин журналистам в среду.

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Он также напомнил, что в четверг пакет проектов законов будет обсуждаться на заседании правительства.

В целом, по словам Шохина, "до конца июня хорошо было бы принять" эти законопроекты в первом чтении.

Они относятся к совместному ведению, добавил он, что потребует рассылки перед первым чтением в регионы для получения отзывов. На это, по его мнению, уйдет минимум две недели.

Замглавы фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев в свою очередь отметил, что решение по процедуре рассмотрения проектов законов будет принимать Совет Думы.

Хроника 29 февраля – 29 мая 2024 годаНалоговая реформа
Госдума Александр Шохин РСПП
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