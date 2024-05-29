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Законопроект о праве приставов применять огнестрельное оружие прошел I чтение

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный проект закона о совершенствовании правового регулирования вопросов, связанных с предоставлением и реализацией сотрудниками органов принудительного исполнения РФ права на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.

Соответствующий проект закона (№613023-8) предусматривает введение обязанности сотрудника уведомлять в течение 24 часов прокурора в случае причинения смерти или ранения в результате применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, а также уведомлять в течение 24 часов близкого родственника или близкого лица гражданина в случае причинения ему телесных повреждений в результате применения сотрудником органов принудительного исполнения физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия.

Аналогичные нормы содержатся в Федеральном законе от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ "О полиции" для сотрудников полиции, отмечается в пояснительной записке.

В РоссииВ Думу внесен проект закона о праве приставов применять огнестрельное оружиеЧитать подробнее

Кроме того, "законопроектом устанавливается обязанность сотрудника по обеспечению оказания первой помощи лицам, получившим телесные повреждения, а также принятия мер по предоставлению им медицинской помощи в возможно короткий срок, сохранению (по возможности) без изменения места происшествия, если в результате применения им физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия гражданину причинено ранение либо наступила его смерть".

Законопроектом также предусмотрен запрет на применение специальных средств в отношении лиц, совершивших незаконные действия ненасильственного характера, а также женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен сотруднику органов принудительного исполнения.

Проектом закона предлагается ввести запрет на применение огнестрельного оружия с производством выстрела на поражение в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен сотруднику органов принудительного исполнения, за исключением случаев оказания ими вооруженного сопротивления, совершения группового или вооруженного нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан или сотруднику органов принудительного исполнения. В связи с этим законопроектом предусматривается возможность применения сотрудником огнестрельного оружия в случае задержания лица, застигнутого при совершении деяния, содержащего признаки тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни, здоровья или собственности, и пытающегося скрыться, если иными средствами задержать это лицо не представляется возможным.

Как отмечается в пояснительной записке, предлагаемые изменения не приведут к нарушениям прав и законных интересов человека и гражданина, так как возможность применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия строго регламентирована, установлена ответственность за превышение данного полномочия, а сотрудники обязаны проходить специальную подготовку, а также периодические проверки на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.

Согласно позиции Верховного суда РФ, высказанной в постановлении пленума Верховного суда РФ от 1 июня 2023 г. № 14 "О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 317, 318, 319 Уголовного кодекса РФ", органы принудительного исполнения РФ отнесены к правоохранительным органам без каких-либо исключений при осуществлении охраны общественного порядка, обеспечении общественной безопасности, указывается в пояснительной записке.

Госдума
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