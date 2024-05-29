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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Средняя зарплата в РФ в марте выросла на 21,6% в номинальном выражении

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по РФ в марте 2024 года составила 87 740 руб., увеличившись на 21,6% по сравнению с мартом 2023 года, сообщил в среду Росстат.

Как сообщалось, среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в феврале 2024 года составила 78 432 руб., повысившись на 19,3% по сравнению с февралем 2023 года.

В I квартале 2024 г. среднемесячная зарплата в РФ выросла на 19,5% по сравнению с I кварталом 2023 г.

Данные о динамике зарплат в реальном выражении (с поправкой на инфляцию) Росстат опубликует 5 июня.

Росстат
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